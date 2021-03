Sanremo 2021, "sono stati segnalati". Lo Stato Sociale, dopo l'esibizione all'hotel Principe finisce in disgrazia: voci sulla "follia"

05 marzo 2021 a

Sono giovani, difficile tenerli buoni. Soprattutto se si tratta dei ragazzi de Lo Stato Sociale. Soprattutto se si tratta del Festival di Sanremo. Pare che la pop band, secondo quanto riporta il sito Dagospia, non faccia "casino" soltanto sul palco, ma anche fuori dal Teatro Ariston. Quando lo spettacolo è finito.

Il gruppo capitanato da Lodo Guenzi, si legge, "fa baldoria anche in albergo, i ragazzi non passano di certo inosservati all'Hotel Principe di Sanremo. Altri ospiti della struttura avrebbero segnalato la vivacità dei cantanti".

Non si sa nulla invece di Achille Lauro. Il camaleontico cantante, proprio per la sua privacy, ha deciso di non andare in albergo come tutti gli altri colleghi ma di ritirarsi in una villa privata. Non ha badato a spese Achille Lauro, perché di ville non ne ha affittata una ma ben tre. Qui ha deciso di trascorrere i giorni del Festival insieme con la sua band, lo staff e tutto il gruppo di lavoro. Non solo, rivela ancora Dagospia, Achille Lauro sta facendo girare per le strade di Sanremo alcuni van con la scritta gigante del suo nome. Manie di grandezza forse, però sono giovani...

Giovani impegnati i ragazzi de Lo Stato Sociale che ieri sera 4 marzo ha portato sul palco dell'Ariston, nella serata dedicata alle cover, i lavoratori del mondo dello spettacolo. Dopo aver cantato 'Non è per sempre' degli Afterhours, insieme a Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino la band ha fatto l'elenco dei locali, dei cinema e dei teatri che sono stati chiusi nell'ultimo anno a causa del Covid, dei concerti saltati, delle persone del mondo dello spettacolo rimaste senza lavoro. E ha chiuso: "Ma non sarà per sempre". Standing ovation dell'orchestra e applauso della sala stampa.

