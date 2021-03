Sanremo 2021, Fedez rovinato? "Se le cose non vanno bene...", la frase che scatena il cupo sospetto

05 marzo 2021 a

"Forse è brutto dirlo ma a Sanremo si va quando le cose non vanno bene, dispiace ma discograficamente è così": una frase infelice che Fedez disse nel 2017 durante la presentazione alla stampa dell’album Comunisti col Rolex con l'ex amico J-Ax a fianco. Adesso il video, tornato virale sui social dopo l'annuncio della partecipazione del rapper al Festival, continua a tormentare Fedez.

Quello del cantante, infatti, fu un giudizio netto, detto anche con una certa superiorità. Come fa sapere Dagospia, la Milano musicale non avrebbe perdonato questo errore e ogni volta che il marito di Chiara Ferragni sale sul palco parte l'invio del filmato nelle chat di Whatsapp come memorandum. Sono stati in tanti a segnalare questa pesante contraddizione sui social, dopo la notizia della partecipazione di Fedez alla kermesse con Francesca Michielin. A segnalarlo, un paio di mesi fa, è stata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha pubblicato la clip accompagnata dalla didascalia ironica "I miei piani vs 2020".

I tempi, ovviamente, sono cambiati. Fedez è probabilmente più maturo e meno ribelle rispetto a quattro anni fa, quando cantava in coppia con J-Ax. Ma il popolo del web non perdona e tiene traccia di qualsiasi cosa si sia detto in passato. In modo da tirarla fuori quando se ne presenta l'occasione. Cosa che - di questi tempi - rende più difficile anche cambiare idea.

