Sanremo 2021, Amadeus e lo sfogo brutale alla Rocco Casalino: "Amore mio, non posso...", chi mette a tacere

“Ho capito, amore mio, non posso dare il vincitore all’una quando ho 26 canzoni da cantare”. Così Amadeus, con un intercalare alla Rocco Casalino, ha risposto un po’ stizzito a chi continuava a pressarlo in conferenza stampa per il fatto che la chiusura del Festival di Sanremo 2021 fosse prevista in nottata, proprio come l’anno scorso. Questa polemica sull’orario si ripete ciclicamente, con i quotidiani cartacei che ovviamente tirano acqua al proprio mulino e spingono per avere il nome del vincitore il prima possibile per poter andare in stampa.

Quando è stato tirato fuori l’argomento nella conferenza di oggi, venerdì 5 marzo, Amadeus ha assicurato che il vincitore verrà comunicato ai giornalisti per l’1.30 (anche se così facendo l’anno scorso si è verificato l’incidente con SkyTg24 che ha dato il nome prima del tempo) ma allo stesso tempo non ha trattenuto lo sfogo: “Me l’avete chiesto anche l’anno scorso. Non mi dite sempre che andate andate a letto alle 2 di notte. Chi farà il direttore dopo di me finirà a mezzanotte, non so che dirvi. Quest’anno non c’è il DopoFestival. Ci sono 26 Big in gara, non posso dare il vincitore all’1”.

Tra l’altro Amadeus ha commentato l’ipotesi di accorciare le puntate per andare incontro agli spettatori meno giovani e meno nottambuli, anche se quest’anno gli ascolti dicono che il Festival è seguito soprattutto da chi è abituato a fare tardi: “Non so se farò un terzo Sanremo ma lo terrò in considerazione. Può essere un’idea che uno può valutare. E comunque ieri sera 5 milioni di teste erano sintonizzate in tarda notte, non sono poca roba”.

