Sanremo 2021, Francesca Michielin spaventa Fedez: "La finale? Qualcosa andrà male"

“Sta andando tutto troppo bene, qualcosa andrà male“: ne è sicura Francesca Michielin, la cantante in gara con Fedez al Festival di Sanremo. Durante una diretta su Instagram, la 26enne ha spiegato che tutte le esibizioni col rapper sono andate piuttosto bene nelle prime serate. Ecco perché adesso teme qualche errore nella serata più importante, quella che chiude la kermesse e proclama il vincitore. La cantante, però, è apparsa comunque divertita e ha raccolto il consenso di Fedez.

Francesca Michielin, poi, si è detta soddisfatta del posto in classifica che lei e il suo partner sono riusciti a ottenere finora col brano "Chiamami per nome": i due adesso sono alla 17esima posizione. A tal proposito ha preso la parola anche Fedez: "Nota della classifica: io sono contento che siamo vicini a Madame perché é la mia canzone preferita, nonostante non é che siamo proprio alti”. La coppia Michielin-Fedez, infatti, è seguita - al 18esimo posto - proprio da Madame con la canzone "Voce".

La cantante 26enne, poi, parlando di come sta passando questo periodo, ha aggiunto: "A me quasi gasa questa cosa, io son sincera, è molto rock and roll questa situazione, che va tutto benissimo e poi c’è un mondo parallelo". Francesca e Fedez, infatti, all'inizio - per la classifica della stampa - si sono posizionati 12esimi, mentre sono scesi al 17esimo posto nella classifica generale. Adesso non resta che aspettare la finale per sapere come andrà a finire.

