Sanremo 2021, "sembra un gay pride": il marito di Veronica Maya insorge, "ho cambiato canale"

I “quadri” di Achille Lauro sul palco del teatro Ariston non sono piaciuti a tutti. In particolare l’ultimo, in cui l’artista, vestito da sposa, si è avvalso anche della complicità di Fiorello - con il quale ha duettato nel finale di canzone - e ha dato spettacolo al Festival di Sanremo 2021, con tanto di bacio in bocca al bassista Boss Doms. Il quadro messo in scena da Achille Lauro ha mandato in tilt i social, con tantissimi messaggi positivi ma anche alcuni di tutt’altro tipo.

Come quello di Marco Moraci, il marito di Veronica Maya, inviata a Sanremo per Ore 14, la trasmissione in onda su Rai2. “Più che il Festival di Sanremo è un gay pride”, ha scritto Moraci sul proprio profilo di Facebook per poi aggiungere parole ancora più controverse: “Una volta il Festival era un’occasione per le famiglie italiane per riunirsi e guardare la bella sana musica italiana. Dove le canzoni avevano testi ricchi di valori come amore, amicizia e stimoli a fare bene nella vita. Stasera io ho cercato di spiegare ai miei figli cosa fosse Achille Lauro, ho preferito cambiare canale”.

Poi in risposta a qualche commento di critica, Moraci si è espresso così: “Io non mi nascondo dietro a nulla. Voglio essere rispettato, stiamo subendo una discriminazione al contrario. Per quanto riguarda i miei figli: non c’è niente di male nella famiglia del Mulino Bianco! Lavaggi del cervello a casa mia non se ne fanno perché ai miei figli sono già stati inculcati quei valori sani etici e morali che li metteranno sempre in condizione di fare le giuste scelte nella vita”.

