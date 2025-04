Veronica Maya, "un mostro. Un trans": l'orrore dopo lo show di Rai 1

Letteralmente bullizzata dai "leoni da tastiera". Per questo Veronica Maya, conduttrice Rai recente concorrente a Ne vedremo delle belle, sempre su Rai 1 (show al femminile chiuso in anticipo dal conduttore Carlo Conti) si è sfogata condividendo anche un lungo post su Instagram.

"Mi hanno detto che ero un mostro, che non mi si poteva guardare, che ero più un transessuale che una donna. Centinaia di messaggi di odio, solo perché avevo fatto una puntura sbagliata di botox!".

Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio weekend, nella puntata di sabato 12 aprile alle 15 su Rai 2, la Maya ha mostrato tutta la sua amarezza: "Non pensavo che nel 2025 una donna dovesse giustificarsi per una puntura di botox. Hanno detto che avevo un sopracciglio più alto dell'altro, che ero sfigurata, piena di silicone. Un mostro, insomma. La verità? Mio marito, che è un bravo chirurgo plastico, mi ha fatto una punturina poco prima che iniziassi lo show. Il botox ha bisogno di un po' di tempo per riassorbirsi, per questo si notava. Adesso va meglio, ma resta l'amarezza di osservare che alle donne non è consentito invecchiare. Ho 47 anni, sono una bella donna e una mamma, eppure quei messaggi d'odio mi hanno messo profondamente in crisi".