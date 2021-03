Sanremo 2021, vincono i Maneskin ma è bufera sul televoto: "Fedez e Michelin secondi?", cosa non torna

07 marzo 2021 a

Il Festival di Sanremo 2021 se lo sono aggiudicati i Maneskin con "Zitti e buoni". All'esordio sul palco del teatro Ariston, il gruppo che ha iniziato a farsi strada grazie a xFactor ha trionfato col suo rock al termine della 71esima edizione, che passerà alla storia come la prima - e si spera unica - senza pubblico a causa dell'emergenza coronavirus che dopo un anno ancora perseguita l'Italia e il mondo intero. I Maneskin sono entrati nella terna finale insieme a Francesca Michelin e Fedez ed Ermal Meta, battendoli entrambi quando in realtà non sembravano essere i favoriti, vista la mole di preferenze su cui potevano contare gli altri artisti in gara per la vittoria.

In particolare non è mancata una polemica piuttosto accesa sui social per il fatto che Chiara Ferragni, potendo contare su oltre 20 milioni di follower su Instagram, abbia influenzato pesantemente l'esito del televoto, riuscendo a far rimontare Fedez e la Michelin fino al secondo posto, a un soffio dalla vittoria finale. Ovviamente nulla di illecito, ma per i fan degli altri artisti non è facile digerire il fatto che l'imprenditrice digitale possa spostare numeri così imponenti pure a Sanremo, stando comodamente seduta sul divano di casa sua insieme al figlio Leone che è più famoso di molti cantanti impegnati al teatro Ariston quest'anno.

Per quanto riguarda il resto, Willi Peyote con il brano "Mai dire mai (La locura)" si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini, mente Colapesce e Di Martino con "Musica Leggerissima" si sono portati a casa il premio Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa composta da radio, tv e web. Un premio è stato destinato anche a Fiorello: si tratta del Città di Sanremo, che Amadeus ha voluto fargli recapitare "perché senza di lui il Festival non avrei potuto farlo". "È il premio più bello della mia carriera - ha replicato lo showman siciliano - lo dedico a tutti quelli che hanno lavorato affinché il Festival arrivasse alla quinta puntata È il nostro premio", ha chiosato Fiorello che già nel corso della serata aveva chiesto un applauso per le maestranze.

