Sanremo 2021, Mara Venier brutale su Achille Lauro: "Non rompete le p***", volano parole grosse

Non toccate Achille Lauro alla “zia” Mara. Stiamo parlando ovviamente di Mara Venier, che non ci è andata per il sottile nel rispondere ad un cosiddetto hater del cantante chiamato da Amadeus per una serie di “quadri” esposti durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2021. La conduttrice di Domenica In, che sarà in onda proprio dalla città dei fiori per una degna conclusione della kermesse canora, ha risposto per le rime al seguente commento: “Queste sono cantanti, tutti elogiate quel buffone di Achille Lauro”.

Parole che non sono state affatto gradite dalla Venier, che ha replicato così su Instagram: “Guarda Sanremo e non rompere le p*** a noi, grazie”. D’altronde è risaputo che la “zia” Mara abbia un debole per Achille Lauro, lei in primis non lo ha mai nascosto. L’artista si è confermato una personalità divisiva, difficile da comprendere per tutti, tra chi pensa che sia un genio e chi invece che faccia molta scena ma sia poca sostanza.

Fatto sta che Achille Lauro con le sue rappresentazioni è stato uno dei protagonisti del Festival, che si è concluso con la vittoria un po’ a sorpresa ma meritata da parte dei Maneskin, capaci di vincere la volata finale contro Fedez e Francesca Michelin (sospinti al televoto dai 23 milioni di follower di Chiara Ferragni) e contro Ermal Meta.

