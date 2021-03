Sanremo 2021, i Maneskin vincono e Victoria umilia Amadeus in eurovisione. "Col caz***o", beccata dalla regia di Rai1

07 marzo 2021 a

In fondo, "la degna conclusione" del Festival di Sanremo 2021. Dagospia ironizza, ma il momento è cult: i Maneskin vincono un po' a sorpresa all'Ariston con la loro Zitti e buoni, pezzo decisamente più "tirato" rispetto agli standard sanremesi. Non a caso, secondi e terzi sono arrivati Fedez e Michielin e il grande favorito Ermal Meta, come al solito entrato Papa e uscito cardinale dalla finalissima.

Nell'euforia generale dei giovanissimi artisti romani subito dopo la proclamazione, non sfugge la reazione stranita di Victoria, la bassista della band. Amadeus, dopo aver consegnato loro il trofeo, annuncia al pubblico a casa: "Io e Fiorello vi salutiamo, ovviamente loro si esibiranno, adesso...". La tradizione è la tradizione, soprattutto all'Ariston: la finale si conclude sempre con l'esecuzione del pezzo trionfatore. Ma Victoria, in lacrime e su di giri, la pensa diversamente.

Le telecamere di Rai1, che la inquadrano con somma botta di... sfortuna, riprendono il momento esatto in cui il sacro cerimoniale festivaliero rischia di andare in fumo. La bassista ebbra di gioia guarda Damiano, il cantante e frontman dei Maneskin, e con il sorriso stranito di chi è stata appena chiamata dal professore per un giro di interrogazioni a sorpresa se ne esce con un "Col caz***o". Un po' imbarazzante e abbastanza rock'n'roll, tutto sommato.

