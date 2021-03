Striscia la Notizia, "plagio di Achille Lauro". A Sanremo tutta una farsa? Occhio a questo video del 2009

09 marzo 2021 a

Striscia la notizia accusa Achille Lauro. La sua performance al Festival di Sanremo è copiata da quella di Lady Gaga. Nella puntata dell'8 marzo il tg satirico di Antonio Ricci ha messo a confronto l’ultima esibizione del cantante romano con un vecchio concerto della popstar italo-americana. Striscia ha quindi sottolineato come Achille Lauro si sia ispirato a Lady Gaga per il cosiddetto "quadro" nel quale dalla sua pancia comincia ad uscire del sangue finto.

La performance della cantante italo-americana era del 2009, durante gli Mtv Music Awards e aveva fatto molto scalporo. Durante l'interpretazione del brano "Paparazzi", dal petto della cantante è cominciato a colare del sangue finto, che poi Lady Gaga si è spalmata sul viso. Un modo per ripetere dal vivo il video di quella canzone, che si riferiva a un caso di omicidio.

La performance è stata rivisitata da Achille Lauro sul palco dell’Ariston, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2021. Sulle note di C’èst la vie, uno dei suoi brani più famosi, il cantante si è aperto la giacca, mostrando delle rose infilzate tra la pelle del suo addome. Poi del sangue è sgorgato dalle ferite create dai fiori. Il significato però è diverso. Achille Lauro voleva rappresentare i pregiudizi e le critiche al suo percorso musicale e alla sua persona.

Secondo Striscia la notizia, però, non si può sostenere che Achille Lauro sia stato "originale” come ha dichiarato a Domenica In, nella puntata dedicata a Sanremo 2021. Intervistato da Mara Venier il cantante si è vantato della sua originalità, di aver portato qualcoso di nuovo nella kermesse sanremese.



