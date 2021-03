Maneskin, scatta la censura dopo Sanremo: "Quella mano...", il gesto di Damiano oscurato subito

11 marzo 2021 a

La famosa “mano sul pacco” dei Maneskin in occasione della finalissima del Festival di Sanremo 2021 non è piaciuta a Instagram, che non l’ha considerata una licenza artistica, facendo scattare quindi la censura. Il gesto di Damiano, la voce del gruppo rock che si è imposto in qualità di vincitore della kermesse musicale, aveva fatto il giro dei social, divenendo virale in men che non si dica, ma Instagram ha deciso che era troppo.

Questo è il secondo caso di censura, dopo quello verificatosi in occasione dell’uscita del singolo “Vent’anni”, in cui i Maneskin apparivano praticamente nudi, fotografati da Oliviero Toscani. Per Instagram questo scatto e quello di Sanremo non corrispondono agli standard previsti dal regolamento e quindi sono stati segnalati per violazione delle linee guida in materia di nudi e atti sessuali. Una censura ritenuta troppo rigida da parte dei fan e non solo, dato che il gesto della “mano sul pacco” non era poi così scandaloso.

Anche se la censura per un certo verso ha aiutato i Maneskin, perché se n’è parlato ancora di più di quel gesto da parte di Damiano. Intanto il gruppo emerso a xFactor sta già preparando il prossimo tour, scommettendo sulla risoluzione dell’emergenza coronavirus per il mese di dicembre: già sono andate sold out le tappe al Mediolanum Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma, previste rispettivamente per il 18 e il 14 dicembre 2021.

