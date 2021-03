Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio lascia la Rai? "Io finisco a maggio poi...". Indiscreto sul contratto

15 marzo 2021 a

Il tempo scorre anche per Fabio Fazio. Il conduttore di Rai 2 si trova infatti a dover fare i conti con un contratto in scadenza. A fargli la scomoda domanda sul futuro televisivo è Paolo Mieli che, ospite della puntata del 14 marzo di Che Tempo Che Fa, si è sentito replicare: "Io finisco a maggio, poi non lo so cosa farò, ora ci penso…".

Il contratto di Fazio con Viale Mazzini scade al termine della stagione. Così come è in scadenza quello dell’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini è in scadenza. "Dico sempre che mi piacerebbe rifare “Il pranzo è servito” - aveva ammesso Fazio durante un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni -. Sto pensando seriamente a un programma disordinato sulla storia della televisione, ma mi piacerebbe anche fare un programma di libri, un altro sulle ristrutturazioni delle case, uno sull’alpinismo, uno sulla storia dell’arte e mille altri".

Insomma, il conduttore ha accantonato Che Tempo Che Fa? Non è dato sapersi. Una cosa però è certa. Il prossimo settembre il suo programma compierà 18 anni. Una cifra significativa, al punto che Fazio potrebbe voler rimanere lì. Almeno per i festeggiamenti. D'altronde il conduttore non ha mai "abbandonato" il suo fedelissimo programma. Solo una volta tentò nuovi progetti. Quattri anni fa infatti decise di realizzare il remake di Rischiatutto, ma poi tornò al poto più sicuro.

