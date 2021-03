AstraZeneca, la paura di Caterina Balivo per la madre: "Ha fatto il vaccino del lotto ritirato", il consiglio estremo del medico

15 marzo 2021 a

Anche Caterina Balivo in ansia per il vaccino AstraZeneca. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, la conduttrice Rai ha rivelato di aver avuto paura per la madre: "Aveva appena fatto la dose del lotto ritirato". Tutto questo, a poche ore dalla notizia della sospensione del vaccino decisa dall'Aifa su tutto il territorio nazionale per verificare l'eventuale nesso tra il siero somministrato ai pazienti e le morti per trombosi verificatesi in Sicilia. Semplice e sfortunata coincidenza temporale o problemi con un lotto?

"Quando ho sentito la notizia, mia mamma aveva appena fatto la dose proprio del lotto ritirato", ha spiegato la Balivo. "Quando leggi queste notizie e conosci persone a te care che l’hanno fatto la prima cosa che fai è chiamarle e chiedergli: 'Come state?'". Più che comprensibile, soprattutto trattandosi di stretti familiari.

La paura e l'angoscia, comune a molti italiani, rischia di sfociare poi in scetticismo prima, diffidenza poi e infine in complottismo puro, anche a causa della mancanza di trasparenza e sicurezza da parte di governi, agenzie e case farmaceutiche. "Mia sorella medico - ha confidato ancora la Balivo a Matano - ha detto a mia madre di non fare la seconda dose". Non a causa della pericolosità del Covid, mai in dubbio, ma dei dubbi semmai sullo stesso vaccino.

