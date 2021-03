Pomeriggio 5, "ho tanta paura". 80enne in lacrime, choc dalla D'Urso: ragazzi scomparsi e l'ombra di una setta, testimonianza terrificante

24 marzo 2021 a

Da Barbara d'Urso, a Pomeriggio 5, un ospite è scoppiato a piangere durante l'intervista: "Ho tanta paura", parlando della scomparsa dei due ragazzi emiliani Alessandro Venturelli (21 anni) e Stefano Barilli (23). Ospiti in collegamento da Sassuolo, Roberta la mamma di Alessandro e la nonna Maria (80 anni). Entrambe le famiglie temono che i figli siano finiti nelle mani di una psico-setta e hanno raccontato la loro storia al programma di Canale 5.

Barbara D'Urso precedentemente aveva lanciato un appello al ventunenne incitandolo a tornare a casa. "Sono molto preoccupata ho tanta paura", ha ribadito la nonna. L'anziana scoppia poi in lacrime. Si commuove la d'Urso che le chiede di andare avanti: "Alessandro ti stiamo aspettando, siamo stremati, scappa via. Dove sei finito? Sto aspettando che mi rispondi. Mi raccomando Alessandro, cerca di essere forte. Se vedi una lucina scappa". Interviene anche la madre del 21enne: "Non vorrei che qualche facile guadagno abbia offuscato la mente di mio figlio", racconta.

Nella puntata precedente, invece era stato ospite papà Roberto: "Era il 5 dicembre. L'ho visto scendere velocemente le scale di casa e poi mi sono accorto che aveva lanciato il suo zaino giù dalla finestra. Sono riuscito a bloccarlo e l'ho convinto a fare un giro in macchina per parlare un po'. Ma quando stavamo per partire, ho visto la nostra cagnolina in mezzo alla strada. Sono sceso per rimetterla nel giardino e quando sono tornato Ale non c'era più". Mentre la madre aveva ricordato che, "il giorno prima di sparire, mio figlio mi ha abbracciato forte. Ora ho capito che mi stava salutando. Temiamo siano nelle mani di una setta perché lui e Stefano (il ragazzo di Piacenza sparito anche lui nel nulla, ndr) sono stati fotografati in stazione a Milano vestiti uguali, come avessero una divisa. Quanche giorno prima di sparire, Alessando mi disse che aveva paura di essere manipolato. Ma non c'è stato tempo per capire di più", ha specificato.

