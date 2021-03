Che tempo che fa, Alessia Marcuzzi rovina Fazio e Littizzetto. Dagospia: "Sorge spontaea una domanda"

29 marzo 2021 a

"Che marchetta che fa". Dagospia prende di mira Fabio Fazio e la sua ospite domenica sera a Che temo che fa. "Ennesima incursione pubblicitaria" per lui e Luciana Littizzetto, ironizza il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino. "Riverita ospite la loro collega di scuderia Caschetto, Alessia Marcuzzi - si legge - che arriva in studio per promozionare il suo kit di creme per diventare "più belle". L'ex conduttrice dell'Isola dei famosi e la comica torinese sembrano intendersela alla perfezione: "Le due iniziano a picchiettarsi le guance e ad accarezzarsi il collo per spianare le rughe". Si ride, non c'è che dire. Ma "sorge spontanea la fattura: per tale spot, Rai Pubblicità quanto ha incassato?", è la perfidissima domanda di Dagospia.

L'occasione, si fa per dire, era l'ultimo (e contestatissimo, anche a suoni di insulti) spot "no gender" della sua crema corpo, con uomini e donne completamente senza vestiti, i loro corpi che si perdono in un conturbante e provocatorio mosaico di Lati B, maschili e femminili. Quando la Littizzetto le chiede di ripetere una posa estrema, con Lato B in bella vista, la Marcuzzi ci sta, In quel preciso istante entra in studio Fazio e apprezza: "Vieni quando vuoi in tv, e ripeti pure la scena".

