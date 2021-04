Tom Hanks, il video choc del figlio Chet insanguinato: la brutale violenza con la fidanzata Kiana Parker

02 aprile 2021 a

a

a

Una brutta storia per Tom Hanks e famiglia. Il divo di Hollywood, mitico interprete di capolavori sbanca-botteghini come Phìladelphia e Forrest Gump, è costretto ad assistere alla fine incresciosa del fidanzamento tra il figlio, Chet Hanks, e la bella Kiana Parker. Contro il ragazzo è un giudice del Texas ha emesso un ordine restrittivo, spiega Dagospia, in quanto accusato di aver tenuto nei confronti della donna un atteggiamento "fisicamente e verbalmente violento nei suoi confronti", per diversi mesi.

Il figlio dell'attore e di Rita Wilson l'8 gennaio, pochi giorni prima dell'ingiunzione del giudice, aveva pubblicato un video sui social decisamente sconvolgente: con la fronte insanguinata, in evidente stato di alterazione, aveva accusato a sua volta Kiana di averlo aggredito. La ragazza, sempre sui social, in quei giorni lanciava spesso un messaggio molto forte, una foto con la seguente didascalia: "La mia vita conta, così ho parlato. Sopravvissuta alla violenza domestica".

Hanks Junior però giura che la violenza non era a una sola direzione: nel video, spiega che la sua ex fidanzata lo ha appena colpito con un coltello dopo una brutale lite domestica. Alle sue spalle la ragazza brandisce una pentola e nega tutto, accusando Hanks di averla spinta. Secondo il figlio della star americana, la Parker l'avrebbe aggredito dopo averla colta in flagrante nell'atto di rubare dei soldi e aver deciso su due piedi di lasciarla. La ragazza, peraltro, secondo Chet sarebbe entrata in casa accompagnata da tre uomini, di cui uno armato di pistola. Quegli uomini, si difende lei, non erano altro che traslocatori e lei era rientrata in casa solo per riprendere i suoi eredi, essendo la storia finita da un pezzo. Una bruttissima sceneggiatura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.