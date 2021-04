Elisa Isoardi, soffiata di Dagospia: "Contratto messo nero su bianco", perché ha lasciato l'Isola dei Famosi

Francesco Fredella 22 aprile 2021 a

Per Elisa Isoardi è stata un’esperienza lampo. Velocissima. La sua uscita dall’Isola dei famosi ha lasciato tutti senza parole perché avrebbe potuto vincere. Ma, ormai, è acqua passata. C’è altro all’orizzonte: Elisa, che per anni ha lavorato in Rai, adesso potrebbe tornare alla conduzione di un programma su Canale 5 (probabilmente nel weekend). In un’ intervista al settimanale Oggi racconta: “È stata durissima. Sì ho fatto il mio percorso all’Isola liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose”.

La Isoardi ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente, avvenuto praticamente mentre stava cucinando: una scintilla è finita nell’occhio provocandole un danno improvviso. Per fortuna non permanente. Il ricovero in ospedale e poi il ritorno in Italia per le cure. La sua isola dei famosi è finita all’improvviso. Ma Dagospia, sempre ben informato sui retroscena, racconta che ci sarebbe un piano ben preciso dietro quell’uscita: otto puntate in Honduras e un contratto messo nero su bianco.

Poi lo stop e il ritorno in tv prima di quanto si possa immaginare: la Isoardi, infatti, dovrebbe andare in onda a partire dalla prossima estate con Mattino 5 weekend, lo stesso progetto editoriale di cui si parlava lo scorso anno dopo la fine del primo Grande Fratello targato Signorini. E circolava il nome di Michele Cucuzza e Adriana Volpe, ma poi tutto finì in una bolla di sapone con l’addio della conduttrice a Mediaset. Ora conduce un programma su Tv8 nel daytime, ma non ha mai raggiunto ascolti considerevoli.

