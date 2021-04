Mara Venier, il dramma lacerante: "Buongiorno, come si chiama?". Quando la madre non sapeva chi fosse sua figlia

29 aprile 2021 a

Ora, Mara Venier si racconta. La conduttrice di Domenica In, il programma della domenica in onda su Rai 1, lo fa in un libro in cui si mette a nudo, in cui narra pezzo per pezzo la sua intera vita. E uno dei capitoli più toccanti è quello sulla madre Elsa, che adorava, che era malata di Alzheimer. La conduttrice, 70 anni, presenta in anteprima al settimanale Oggi il suo libro, dal titolo Mamma, ti ricordi di me? (RaiLibri, a cura di Sabina Donadio). “Pensare a mia madre mi devastava. Scriverne è stato a lungo impossibile, ma catartico", premette in una toccante intervista.

Dunque, ricorda il giorno in cui la madre le chiese: "Buongiorno signora, come si chiama?". L'alzheimer insomma la aveva rapita. E la Venier fu travolta dal dolore. Fu l'inizio di una malattia terribile, "che mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro", spiega la Venier.

"Non è un libro triste e non è solo su mia mamma: per farlo ho ritrovato la me stessa bambina, i miei figli da piccoli, Elisabetta e Paolo, e le persone importanti della mia vita. Chi lo legge capirà perché sono così come mi vedete in tv", aggiunge la mitica zia Mara. E ancora: "Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino… Mia madre ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, ci ha aiutati a superare vecchie ruggini: tutti e tre abbiamo sentito il profondo desiderio e il dovere di restituirle l’amore che ci ha regalato", ha concluso Mara Venier.

