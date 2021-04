Amici, Sangiovanni e il giallo: "Sparite tutte le sue canzoni". Lui scoppia a piangere in casetta

30 aprile 2021 a

Se San Giovanni non fa inganni, Sangiovanni, cantante uscito dall'ultima edizione di Amici, è invece al centro di un grosso giallo social. Le sue canzoni, diventate famosissime sia grazie al talent show di Canale 5 firmato da Maria De Filippi sia soprattutto al clamoroso successo sulla piattaforma di streaming Spotify, sono letteralmente sparite da Instagram. Impossibili da pubblicarle come sottofondo delle proprie Stories.

Pezzi come Gucci Bag, Hype e quella più famosa e condivisa, Lady (vincitrice del Disco di platino quando era ancora un concorrente dello show, un vero e proprio record). "Cercando Sangiovanni tra le canzoni disponibili - spiega il sito specializzato Gossipetv - ci sono soltanto i due brani che ha pubblicato prima di Amici (vale a dire Non + e Parano!a, ndr) , quindi il problema potrebbe essere legato al programma?". Risposta annessa: si tratterebbe di un bug che riguarda proprio le canzoni uscite da Amici, destinato a risolversi nelle proprie ore. Anche perché le canzoni degli altri concorrenti sono tutte presenti, da Aka7even a Tancredi e Deddy. Come segnalato da Webboh, tra l'altro, lo stesso giallo aveva riguardato pochi giorni fa proprio Deddy, "ricomparso" magicamente dopo poche ore.

"Chiuso in bagno a piangere". Lacerante confessione di Stanzani: come si era ridotto





Nel frattempo per il giovane cantautore vicentino (tra l'altro amico di scuola di Madame, di cui sembra seguire le orme in fatto di stile musicale) sta vivendo un momento non facile al Serale di Amici, ed è scoppiato in lacrime dopo aver scoperto di essere stato battuto da Aka7even nella classifica dei loro inediti. A consolarlo Giulia Stabile, altra finalista, ballerina e con cui fa coppia fissa da qualche mese.

