Al Bano Carrisi, un drammatico sfogo: "Non c'è niente di umano in tutto questo", la vicenda che lo sconvolge

Al Bano Carrisi si sfoga. L'urlo del Leone di Cellino arriva in un'intervista concessa al settimanale Mio, diretto da Silvia Sartori. “Non riesco a capire cose come la droga. Non c’è niente di umano in tutto ciò”, dice Carrisi. A pochi giorni dal compleanno, Al Bano compie 78 anni coccolato da Loredana Lecciso e i suoi figli Jasmine e Bido, si è recentemente vaccinato. All'inizio si era mostrato un po' scettico, ma alla fine ha deciso di scegliere la strada del vaccino per uscire da questa terribile pandemia.

Nell'intervista a Mio parla di tutto. Anche degli ultimi fatti di cronaca e di quello che sta accadendo negli ultimi tempi, elogiando il valore della vita. "Prego che la gente capisca quanto è bella la vita e quanto vada rispettata. Non riesco a capire cose come la droga, le uccisioni, i fatti di cronaca che ogni giorno ci assillano. Non c’è niente di umano in tutto ciò". Poi la confessione privatissima: “So che Dio esiste, l’ho sentito tante volte nella mia vita”. Al Bano, non lo ha mai negato, è un uomo di grande Fede. E lo ribadisce anche in questa intervista.

Intanto, a Cellino è tutto pronto per festeggiare i 78 anni del Leone - che nella sua vita ha girato il mondo riempendo piazze dal Brasile alla Russia. Migliaia e migliaia di chilometri in aereo, ma tornando sempre nel suo quartier generale: il Salento. La sua terra, che è il nido d'amore e il luogo dove riesce a ricaricarsi. Carrisi dice di avere ancora tanti progetti da realizzare. "Non ve li svelerò", continua. E qualcuno già pensa ad un nuovo lavoro musicale. Tra l'altro Carrisi, che vanta circa 500 brani nel suo repertorio, tornerà a The voice senior con sua figlia Jasmine (che tra pochi giorni sfornerà il suo secondo brano).

