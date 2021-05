Storie Italiane, Alba Parietti riscrive la storia di Franco Battiato: "Per chi ha composto La Cura", bomba in tv

19 maggio 2021 a

a

a

Franco Battiato è stato ricordato anche nella puntata di oggi 19 maggio da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai uno. Il Maestro si è spento ieri 18 maggio dopo una lunga malattia nella sua casa circondato dall'affetto della sua famiglia e la conduttrice gli ha dedicato un lungo spazio insieme ai suoi ospiti tra i quali, in collegamento, c'era anche Alba Parietti. E' stata proprio la showgirl a rivelare un dettaglio su una delle sue canzoni più famose, La Cura. "Ho avuto la fortuna di conoscerlo attraverso dei miei cari amici che erano anche suoi amici: tra questi, Lucio Dalla", ha raccontato la Parietti. "Franco era un uomo estremamente gentile e simpatico”, ha rivelato subito dopo: “Era anche sarcastico”.

"Scriveva delle minch***". L'insulto di Michela Murgia a Franco Battiato: una vergogna impossibile da cancellare

Quindi la showgirl ha parlato di uno dei brani di maggior successo di Battiato, La cura, appunto. Davanti alle telecamere di Storie Italiane la Parietti ha spiegato: "Tutti forse hanno pensato che sia stata scritta per un amore, ma l’amore in questo caso è l’amore per se stessi". La canzone di Battiato quindi, secondo quanto ha rivelato, non è stata quindi dedicata a una donna o a una persona in particolare.

"Scosso". Il ricordo dell'amico Battiato fa crollare Travaglio: lacrime e non solo, mai visto così prima d'ora | Guarda

“Anche l’amore per se stessi è importante", ha proseguito la showgirl, "perché è fondamentale che le persone siano in pace con se stesse, come Franco Battiato peraltro era. Amare se stessi è importante come amare gli altri”, ha quindi sottolineato la Parietti. Che si è detta anche molto contenta di aver potuto vedere Battiato in una delle sue più recenti esibizioni: "Ho avuto la fortuna di partecipare ad uno degli ultimi concerti che ha tenuto a Milano”. Un'esperienza sicuramente impagabile.

"Da quel momento è il Maestro". Luca Bizzarri, pazzesco retroscena su Belen e Battiato: dietro le quinte, lontani dalle telecamere...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.