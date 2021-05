Maneskin, Damiano David e la cocaina: "Il naso e il tavolino", ecco la prova. Francesi umiliati a tempo di record

23 maggio 2021 a

La valanga di fango della Francia contro i Maneskin e Damiano David si trasforma in un velenosissimo boomerang. Tutta "colpa" (o merito) dei social. La rockband romana con Zitti e buoni trionfa all'Eurovision song contest a Rotterdam, regalando all'Italia una vittoria che mancava da 31 anni, quando Toto Cutugno trionfò con Insieme 1992.

Il risultato è frutto di un sorprendente ribaltone: la giuria popolare europea sovverte il televoto, che vedeva Francia e Svizzera in vantaggio, E i francesi, come da tradizione, non la prendono benissimo. Di più: si arriva alla diffamazione a rischio di querela.

Su Twitter, Facebook e Instagram migliaia di telespettatori transalpini iniziano a far girare un video in cui Damiano, frontman della band, si china sul tavolino con il capo abbassato. "Sta sniffando cocaina", assicurano. E arrivano a chiedere la squalifica degli italiani, che darebbe dunque la vittoria alla francese Barbara Pravi. Tutto molto facile, troppo bello. E pure troppo falso.

"Non uso droga, a Thomas si era rotto un bicchiere", ha spiegato Damiano quando in conferenza stampa post-vittoria gli hanno riportato la diceria sulla cocaina. I fan italiani iniziano a far girare gli screenshot del luogo del delitto, per rispondere alle accuse dei francesi. Tutto vero, sul pavimento si notano i cocci di vetro di un bicchiere frantumato e la spiegazione di Damiano torna.

Anche David Puente, indagatore di bufale per conto di Open, il sito fondato da Enrico Mentana, si prende la briga di verificare con tanto di "perizia millimetrica" per smentire la fake news diventata, come spesso purtroppo capita, virale a tempo di record nel giro di pochi minuti.

"Damiano china il capo tenendo entrambe le mani a pugno, agitandole entrambe. Il gesto risulta quello di un’esultanza piuttosto che di una 'pippata'", spiega Puente sottolineando poi che la distanza del naso del frontman dal tavolino è troppo grande. "E nel chinarsi rimane fermo", come se stesse in realtà cercando di raccogliere (o spostare) qualcosa vicino ai suoi piedi. Cari complottisti francesi, stavolta la squalifica è per voi.

