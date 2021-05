Elisabetta Gregoraci, la bomba di Maurizio Costanzo: "Sottovalutata? Perché deve avere molta pazienza"

24 maggio 2021 a

Elisabetta Gregoraci sottovalutata dopo la partecipazione al Grande Fratello vip? E' la domanda che una lettrice del settimanale Nuovo ha posto, tramite una email a Maurizio Costanzo, che risponde puntuale nella sua rubrica in cui parla di televisione. La signora dice di non essere contenta che la Gregoraci dopo il reality show di Canale 5 non abbia ancora avuto una vera e propria occasione. Non solo. Secondo la lettrice averla confermata alla conduzione dello show estivo Battiti Live non sarebbe questa gran cosa: “Tornerà a fare un programma di serie B… Non le sembra un po’ poco?”, chiede. Quindi Maurizio Costanzo rivela che Elisabetta Gregoraci dovrà avere molta determinazione per far bene questo mestiere: “Per fare bene questo lavoro servono tempo e perseveranza…”

Maurizio Costanzo ha poi aggiunto di credere fermamente che Elisabetta Gregoraci abbia davvero talento come conduttrice. Per tale ragione la showgirl dovrebbe semplicemente pazientare ancora un po' perché in futuro potrebbe affermarsi e restare a lungo sul piccolo schermo: "Elisabetta Gregoraci è una giovane conduttrice e, se avrà pazienza, penso possa ambire a restare sulla cresta dell’onda".

La Gregoraci, che è anche alla ricerca dell’amore, ha già dimostrato in più occasioni di che pasta è fatta nei panni di conduttrice. Il marito di Maria de Filippi ha poi voluto difendere la trasmissione dalle critiche della lettrice del magazine Nuovo. Non si tratta infatti di un ‘programma di serie B". Secondo Maurizio Costanzo ogni show ha una sua dignità e importanza, e successivamente ha rivelato che definire Battiti Live un programma di serie B non è giusto: “Non lo definirei in questo modo, visto che vi partecipano cantanti e musicisti importanti…".

