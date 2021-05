Giovanni Floris, Giletti e Gruber, indiscreto Dagospia: "Se vai da lui, non vieni da me", guerra nucleare a La7

25 maggio 2021 a

Paolo Mieli e Concita De Gregorio ospiti di Giovanni Floris, ma non da Massimo Giletti. Luca Telese e la dottoressa Stefania Andreoli a Non è l'Arena, ma mai da Lilli Gruber. E così via. A parlare di "guerra tra i talk" di La7 per gli ospiti quasi fissi è Dagospia. La gustosa rubrica di gossip politico-televisivo A lume di Candela, curato ovviamente dal sempre piccante Giuseppe Candela,

"La7 è invasa da giornalisti star, un covo di primedonne - si legge -. Gira voce che conduttori e conduttrice porrebbero veti sulla presenza di alcuni ospiti in altri programmi della rete". Qualcosa del tipo: "Se vai da lui, non vieni da me". Insomma, un bel guaio visto che il "tetris" si ripete ogni giorno della settimana o quasi, visto l'affollamento nei palinsesti. Si parte domenica con Non è l'Arena, si prosegue martedì con DiMartedì, fino ad arrivare a giovedì con Piazzapulita. In mezzo, però, ci sono anche la Gruber e Otto e mezzo, per non parlare di Myrta Merlino e del suo appuntamento quotidiano a L'aria che tira. Tutti programmi, peraltro, caratterizzati dall'altissimo numero di ospiti e opinionisti chiamati in causa, in studio o in collegamento.

"Un discorso - chiarisce Candela - che riguarderebbe non le presenze di secondo piano ma gli ospiti (quasi) fissi. Se vai spesso da Floris non puoi andare da Giletti, se vai fisso da Formigli non puoi andare dalla Gruber e così via". "Solo pettegolezzi o veri veti incrociati?", è la domanda, molto maliziosa, affidata ai telespettatori.

