Dayane Mello, morta la madre: "Non ho avuto il tempo per farlo". Il rimpianto in un messaggio straziante

Solo pochi giorni dopo aver rivelato della madre malata di tumore, un altro drammatico lutto per Dayane Mello: la signora, Ivon Dos Santos, che da giorni versava in condizioni critiche, ha perso la vita. A renderlo noto è stata sempre la modella brasiliana che ha consegnato a Instagram, tramite due stories, la notizia della morte della madre.

"Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono", ha scritto Dayane Mello in un toccante messaggio d'addio.

Parole, quelle della Mello, da cui emerge il rapporto difficoltoso con la madre, rapporto difficile di cui aveva parlato nella casa del GfVip. Proprio durante l'esperienza nel reality, la Mello aveva perso un fratello, Lucas, morto in un incidente stradale. Insomma, per la modella brasiliana un periodo tragico.

