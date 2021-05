Amanda Lear, ecco chi è il suo nuovo baby fidanzato: sconvolgente, clamoroso colpaccio a 82 anni

29 maggio 2021 a

Hai capito, Amanda Lear? Alla bellezza di 82 anni presenta ai suoi followers su Instagram il suo ritrovato sorriso. E grazie a cosa lo ha ritrovato? Sarebbe meglio dire grazie a chi lo ha ritrovato: grazie al suo nuovo e giovanissimo fidanzato. La Lear esce allo scoperto condividendo una foto di coppia scattata a Parigi.

L'attrice presenta così ai suoi followers la sua nuova fiamma. Eccoli sorridenti e amorosi nella capitale francese, la città dell'amore, alle loro spalle spicca la Torre Eiffel. In calce allo scatto, la frase: "Place du Trocadero", a geolocalizzare i piccioncini.

Mistero, per ora, sull'identità del giovanotto. Per certo, basta guardare la fotografia per comprenderlo, la differenza d'età sembra notevole, anzi notevolissima. Ma non è certo la prima volta in cui Amanda Lear si accompagna a un fidanzato più giovane. Infatti molti ricorderanno la sua passata relazione con Manuel Casella, naufrago all'Isola dei Famosi dove si è classificato in seconda posizione. La Lear e Casella avevano la bellezza di 40 anni di differenza. E probabilmente, almeno stando alla foto, la differenza di età con la nuova fiamma potrebbe anche essere maggiore.

