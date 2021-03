Canzone segreta, gaffe di Amanda Lear: "Mi è andato nel sedere". E in Rai cala subito il gelo

27 marzo 2021 a

Non sono mancate le gaffe a Canzone Segreta, il programma di Rai 1 condotto da Serena Rossi. Tra gli ospiti della puntata di venerdì 26 marzo anche lei: Amanda Lear. Dopo diverse gag con la padrona di casa, ecco che la cantante scivola in una battuta. Appena si siede sulla poltrona degli ospiti, nel momento in cui nello studio è calato il buio, la Lear se ne esce così toccandosi la schiena: "C’è questo microfono… che mi è andato nel sedere". Immediata la risata di chi era presente in studio.

Ma la Lear non è nuova a queste esternazioni. Poco prima infatti ha lasciato intendere di non amare particolarmente le sorprese: “In queste occasioni spuntano persone che avevi deciso di non vedere più nella vita, come i tuoi ex”. Poi + la volta di Francesco Monte, Mario Ermito e Sergio Muniz su cui commenta: "Invecchiano bene! I maschi di solito sono di una bellezza travolgente fino a trent’anni, poi…". La Lear è così tornata dopo tanto tempo in Italia.

La cantante - anche a causa Covid - mancava dal Belpaese da circa un anno. Per questo non ha potuto fare a meno di ammettere di essere "molto emozionata". E come lei, ad averla ospite, anche Serena Rossi. Con o senza scivoloni.

