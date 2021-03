Canzone Segreta, il durissimo sfogo di Francesca Fialdini: "Sembra che la mia vita non esista", contro chi punta il dito

27 marzo 2021 a

Non è mancato un pizzico di polemica a Canzone Segreta, il programma di Rai 1 condotto da Serena Rossi. Tra gli ospiti della puntata del 26 marzo, oltre ad Amanda Lear e Raoul Bova, anche Francesca Fialdini. Come di consueto il volto di Viale Mazzini si è seduto qualche minuto al buio prima di ricevere le sorprese di sua madre Ivana, della sua ex insegnate di inglese Ornella, dell’amico del cuore Matteo e di Francesco Gabbani (che ha interpretato il brano Una carezza in un pugno). Qui dal pubblico qualcuno le ha domandato se avesse paura. Immediata la replica della FIaldini che ha colto l’occasione per una precisazione sulla sua vita privata da sempre un mistero per tutti.

"Paura? No, la paura è legata alle cose che non vuoi che gli altri scoprano di te. Mi piacerebbe che gli altri scoprissero più di me”, ha esordito spiegando che il suon non esporsi è dettato dall’obbiettivo di voler proteggere le persone che la amano. “Amore è protezione”. E ancora: “Non mi espongo mai, però di me inventano sempre tutto. Curioso no? Se non racconti la tua vita sui social oggi sembra che la tua vita non esiste. Io ho una vita come tutti, ma nessuno la vuole vedere e dicono che nascondo le cose. Assurdo no?”. Poi la frecciata finale: “Quando mi deciderò a fare un post vuole dire che sarò molto invecchiata su questo argomento”.

Un riferimento al fidanzato? Chissà. Certo è che la conduttrice non ha mai nascosto di essere impegnata anche se l'identità del fortunato è ancora un giallo. Alcuni pensano che l'uomo sia un odontoiatra lombardo di nome Milo. Ma per ora nessuna conferma. Nella puntata della Canzone Segreta non sono comunque mancati momenti esilaranti come le gaffe della Lear o emozionanti come la commozione dell'attore Bova.

