Addio al fratello di Pino Daniele, un tragico destino: "La stessa morte", Salvatore aveva solo 56 anni

Addio a Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele, morto nella sua casa nel centro storico di Napoli a soli 56 anni. Era il volto di Terra Mia, il ragazzino sul disegno in bianco e nero sulla cover dell'album di esordio del fratello, uscito nel 1977. Album che contiene anche Napule è, forse il brano più famoso e iconico di Pino Daniele.

Salvatore Daniele ha sempre vissuto in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel quartiere dove era cresciuto anche il fratello. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato stroncato da un infarto: sul luogo i sanitari e i carabinieri della compagnia Napoli Centro. E ancora, secondo quanto scrive Il Mattino, Salvatore Daniele sarebbe morto per le stesse patologie cardiache di cui soffriva il fratello, Pino, morto nel 2015 poco prima di compiere i 60 anni.

Insomma, un destino amaro, tragico, unisce i due fratelli: morti entrambi per un improvviso arresto cardiaco. Pino Daniele morì il 4 gennaio di sei anni fa, colto da un infarto nella sua casa di Orbetello in Toscana. Fu trasportato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era da tempo in cura per i problemi cardiaci, ma morì a tarda sera dopo molti e vani tentativi di rianimazione. La notizia della morte di Salvatore Daniele ha ovviamente scosso la comunità napoletana, riaccendendo il ricordo e il lutto per Pino e per una famiglia toccata da due tragedie troppo simili.

