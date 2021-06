Maneskin, "è plagio". Dopo "la cocaina" all'Eurovision, altro scandalo: giudicate voi

05 giugno 2021 a

Dopo il cocaina-gate montato ad hoc dalla stampa francese e smontato pezzo per pezzo dagli organizzatori dell’Eurovision Song Contest 2021, c’è chi continua a provare a gettare fango sui Maneskin. La rock band italiana ha conquistato la giuria popolare in maniera netta e insindacabile con la sua “Zitti e buoni”, che già aveva trionfato al Festival di Sanremo. Ora però arrivano i sospetti di plagio: e figuriamoci se potevano mai mancare…

Premesso che lasciano il tempo che trovano, i media belgi ne stanno parlando parecchio: secondo loro il brano dei Maneskin ricorderebbe in maniera ‘eccessiva’ la canzone ‘You want it, you’e got it’ incisa nel 1994 dal gruppo olandese ’The Vendettas’. “La domanda è se questo sia plagio”, ha dichiarato Joris Lissens, componente di quella band, all’emittente olandese Rtl. Ovviamente anche in Francia hanno subito rilanciato le accuse di plagio, segno che brucia ancora il ‘sederino’ per il secondo posto della cantante transalpina.

“Questi giovani non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo - ha dichiarato Lissens - ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai”. Nel frattempo la rock band italiana si è separata dalla sua storica manager Marta Donà, che li ha seguiti da Factor fino all’Eurovision Song Contest. “Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti da realizzati. Io vi ho portato fin qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”, ha scritto la manager.

