Maneskin, dopo l'Eurovision salta la prima testa: "Ho il cuore spezzato", chi hanno "silurato"

Salta la prima testa dopo le accuse all'Eurovision. I Maneskin hanno deciso di cambiare agente. L'annuncio è arrivato sui social proprio da Marta Donà che seguiva il gruppo vincitore del festival musicale internazionale. "Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio", ha confessato su Instagram la CEO de "LaTarma Management", che vanta tra i tanti artisti Marco Mengoni, Alessandro Cattelan e Francesca Michielin.

"Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili - ha poi proseguito senza alcun attacco o critica - pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi".

Solo un paio di settimane fa la Donà aveva esultato con loro durante la vittoria dell'ultimo Eurovision 2021. In quell'occasione Damiano David era stato accusato di aver sniffato cocaina durante la diretta della finalissima. Un'accusa che il cantante ha respinto sottoponendosi anche a un test. Ma questo non è bastato alla Francia che ha voluto rincarare la dose. Secondo i francesi le analisi che hanno accertato il mancato uso di cocaina da parte del cantante potrebbero non essere valide. La cocaina - è quello che sostengono - resterebbe presente nella saliva e nel sangue solo per 24 ore dal suo consumo. Damiano, però, si è sottoposto al test soltanto 36 ore dopo la presunta consumazione. Insomma, la Francia le sta provando tutte per non ammettere la vittoria della band italiana.

