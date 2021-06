Maneskin, cosa c'è dietro la sostituzione della storica manager: "Soldi oppure...". Quella strana coincidenza

05 giugno 2021 a

I Måneskin cambiano agente. La notizia arrivata direttamente dalla manager sui social è stata inaspettata per tutti. "Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi", ha scritto Marta Donà su Instagram senza nascondere un pizzico di amarezza per la scelta della band che si è da poco portata a casa la vittoria all'Eurovision.

Una decisione che però non ha ottenuto grandi consensi tra i fan. Su Twitter non a caso è diventato di tendenza l'hashtag #Marta, mentre sono seguiti decine di messaggi di rammarico e stupore. Le motivazioni del gesto sono ancora sconosciute. Nessuno, né la manager né il gruppo musicale ha voluto soffermarsi sull'argomento. Diverso invece per i fan secondo cui le ipotesi si moltiplicano: c'è chi ha pensato a uno scherzo delle Iene e chi a un cambio dettato da ragioni economiche.

Eppure qualche giorno fa un'inchiesta de Il Sole 24 Ore metteva in luce l'ottimo stato della società del gruppo, che ha chiuso l'anno con un fatturato di 572mila euro. Da qui l'idea secondo alcuni che il grande successo riscosso anche all'estero dal quartetto composto da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas li abbia portati ad affidarsi a un nuovo manager con maggior esperienza internazionale. E non è una novità e neppure un mistero che la seconda metà di giugno dei Måneskin sarà dedicata proprio alla promozione in Europa.

