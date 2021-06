Morte Michele Merlo, la leucemia fulminante: "Ciò che i medici hanno ignorato", dalla famiglia l'ultima drammatica accusa

07 giugno 2021 a

a

a

Michele Merlo è tragicamente venuto a mancare a soli 28 anni. L'ex cantante di Amici e xFactor è stato stroncato da una leucemia fulminante: da giovedì sera era ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere stato colpito da convulsioni improvvise. L'intervento neurochirurgico d'urgenza non è servito, a Michele è stata diagnosticata una rara forma di leucemia fulminante. La famiglia è però giustamente decisa a fare chiarezza fino in fondo, per capire se era possibile fare qualcosa per evitare il tragico epilogo.

Poche ore prima della sua morte: Emma Marrone, le strazianti parole dal palco per Michele Merlo

"Michele si sentiva male da giorni - hanno raccontato i genitori - mercoledì mattina si era recato al pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese. Aveva ecchimosi inspiegabili, febbre, gli sanguinava il naso, e poi quel brutto mal di gola. I medici, probabilmente scambiando i sintomi descritti per una banale forma virale, lo avevano rispedito a casa. Anche durante l'intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che ai soccorritori non sia stato subito chiara la gravità della situazione".

"Bulletto ignorante, se l'è cercata". La morte di Michele Merlo scatena l'orrore no-vax: tutta "colpa" di un video

Quindi potrebbe esserci stata qualche superficialità da parte di alcuni operatori sanitari: la famiglia ha tutte le ragioni nel pretendere "piena chiarezza", in modo da capire se in qualche modo la tragedia di cui è stato vittima Michele poteva essere evitata. Nel frattempo sono decine di migliaia i messaggi di cordoglio, non solo dal mondo dello spettacolo ma anche della politica, essendo questo un caso che ha colpito molto l'opinione pubblica.

Morto Michele Merlo, l'ex cantante di Amici aveva 28 anni: "Intasi il pronto soccorso", il drammatico errore dietro al dramma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.