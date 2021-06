Stefano De Martino, "ma quale Torre Annunziata": prego? Cosa gli esce di bocca, "razzista": si scatena il caos

12 giugno 2021 a

Valanga di insulti contro Stefano De Martino. Tutta colpa di una gag andata in onda su Rai Play nel nuovo format Europei a casa The Jackal. Il ballerino è stato il primissimo ospite del programma in onda direttamente dal divano del gruppo comico. Qui, oltre a seguire gli Europei, non sono mancati giochi e sfide. Proprio a causa di uno di questi l'ex marito di Belen Rodriguez ha rischiato di finire nei guai. "Potendo scegliere - ha ammesso su Instagram - sarei voluto nascere a Milano anziché a Torre Annunziata".

Una frase pronunciata solo per pagare pegno. E lo si poteva intuire dal fatto che De Martino fosse in compagnia di Ciro e Claudia e che nel filmato il suo volto è tutt'altro che serio. Eppure chi non ha seguito Europei a casa The Jackal non ha capito cosa stesse accadendo. Nel corso della serata, infatti, il conduttore ha letto le risposte che sono arrivate. Molte delle quali per nulla leggere. Tra tanti che hanno riso c'è anche chi l'ha accusato: "Ah pure razzista!".

Nulla di più falso dato che dietro la dichiarazione c'era solo una penitenza del gioco di Claudia intitolato "Rispondi o posta". Tre le domande per De Martino, per cui lui ha scelto se rispondere oppure pagare pegno postando qualcosa sui social. Di queste ha risposto solo a due domande su tre. Ha detto che salverebbe Maria De Filippi e non il direttore di Rai Due da un elicottero in fiamme. Nella terza domanda ha persino detto a quale tra due aziende di cui è stato testimonial preferisce la concorrenza. Anche se ci ha giocato su dicendo che uno dei due contratti è ormai scaduto.

