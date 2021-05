Stefano De Martino, auto a pezzi: vandalizzata durante i festeggiamenti per l'Inter, ridotta così

03 maggio 2021 a

E' stato vittima di un atto vandalico Stefano De Martino, l’ex ballerino e ora giudice di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il conduttore e showman televisivo ha pubblicato la foto dello specchietto retrovisore della sua auto frantumato, per terra, rotto da qualcuno durante i festeggiamenti che ci sono stati ieri a Milano per il 19esimo scudetto dell’Inter.

“Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti": questo è quanto De Martino ha scritto in maniera sarcastica e probabilmente anche irritata su Instagram, condividendo la foto del danno subìto. L’ex ballerino di Amici, tra l’altro, non sarà stato nemmeno l’unico a ritrovarsi la bella sorpresa. Nel corso delle celebrazioni da parte dei tifosi interisti, infatti, non sono mancati momenti di tensione.

Come riportato dal sito Today, c’è stato qualche tafferuglio e diverse bottiglie sono state lanciate contro i mezzi delle forze dell'ordine, per non parlare poi degli atti vandalici ai danni delle macchine. A preoccupare, però, sono stati soprattutto gli assembramenti formatisi ieri in piazza Duomo a Milano sempre per i festeggiamenti. Si è parlato, infatti, di circa 30mila persone, che si sono riversate in strada in barba alle norme anti-Covid. "Spero che non aumentino i contagi", ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

