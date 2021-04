Amici, Stefano De Martino provoca Alessandra Celentano: "Proprio sotto i suoi occhi", il gesto nei corridoi

10 aprile 2021 a

a

a

Stefano De Martino è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha spento la polemica con Alessandra Celentano, che nella scorsa puntata del Serale di Amici non era stata affatto tenera con lui. “Menomale che hai intrapreso un’altra carriera. Io te lo dicevo che dovevi mollare la danza e dedicarti alla televisione”, aveva dichiarato l’insegnante del talent show di Canale 5. De Martino aveva risposto in maniera molto pacata: “La ringrazio per l’apprezzamento sul mio cambio di carriera perché è una cosa che ci lega. Entrambi facciamo tv”.

A poche ore dalla diretta, spunta questo video: De Martino, bordata contro la Celentano. Caos ad Amici?

Dalla Toffanin l’ex ballerino non ha voluto alimentare la polemica, anche se poi nel dietro le quinte di Amici si è lasciato andare ad un video in cui balla sulle note di “Get down on it”, cantata da Stash, l’altro giudice della trasmissione insieme ad Emanuele Filiberto. Nei corridoi dei camerini De Martino si è scatenato e poi ha pubblicato tutto con una didascalia a dir poco eloquente: “Sotto l’occhio vigile della Celentano”. “Dov’è la Celentano?”, si sente esclamare alla fine del video in dialetto napoletano.

Sconcertante Belen Rodriguez, la gaffe davanti alla foto di suo padre: cala il gelo in studio, ma come è possibile?

Segno che De Martino ha incassato la frecciata, ma non l’ha dimenticata. Sotto al post pubblicato su Instagram dall’ex ballerino di Amici si sono sprecati i commenti dei fan: “Finalmente torni a ballare, dovresti farlo più spesso”. “Dovresti ballare una sera giusto per la gioia della Celentano”, ha aggiunto qualcun altro.

"Datemi un attimo". Le lacrime di Belen Rodriguez a Canzone segreta: non riesce ad andare avanti, crolla e piange sul palco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.