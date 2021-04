Amici, siparietto bollente: "L'ho infilato". Maria De Filippi costretta a fermare Stefano De Martino

18 aprile 2021 a

La puntata del 17 aprile di Amici non poteva che iniziare con un siparietto bollente. A servire su un vassoio d'argento al giudice di Maria De Filippi, Stefano De Martino, la battuta è stato Rudy Zerbi. Prima di annunciare gli sfidanti del programma di Canale 5, Zerbi ha parlato di buste e prove: “Io infilo tutte le settimane e ho infilato anche questa settimana”. Immediata la replica dell'ex di Belen Rodriguez che se n'è uscito così: “Alla tua età è una buona media!”.

Gli stessi presenti non hanno trattenuto la risata con la conduttrice che ha tentato invano di uscire dall'impasse:“Infili dei goal, fai goal!” Ma Stefano ha rincarato la dose: “Già tre-quattro volte sei andato a segno…”. Ed ecco la risposta dell'insegnante: “E comunque mi riproduco una volta ogni 5 anni come il panda alpino, ogni 5 anni faccio un figlio!”.

Nella puntata di sabato è stata Martina Miliddi a lasciare l'avventura. Al ballottaggio finale sono infatti arrivati Tancredi, Martina e Daddy. Dopo il salvataggio di Tancredi, il testa a testa è stato fra Martina e Daddy. Ed è stata proprio la ballerina, da sempre criticata da Alessandra Celentano, a dover lasciare la scuola. "È stata un'esperienza bellissima", ha dichiarato. Su di lei molte le voci che la vedevano come il pallino di De Martino. La stessa Celentano aveva ipotizzato un possibile flirt tra i due, accusando l'ex ballerino della scuola di "votare cvon l'ormone" e non con la soggettività necessaria. Un'accusa che De Martino ha sempre rimandato al mittente, dicendo di non dover giudicare in base a quello che impongono gli altri. Più chiaro di così.

