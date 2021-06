Stefano De Martino paparazzato in barca con "l'amica". Bomba Signorini: chi è lei, e soprattutto chi manca

Francesco Fredella 09 giugno 2021 a

Stefano De Martino. Ancora lui. Sempre. Ora spunta un'altra indiscrezione: Paola Di Benedetto in vacanza insieme senza Federico Rossi. Sarà realmente così? Sembra che De Martino si sia concessa una vacanza lampo in costiera Amalfitana, tra Procida e Capri. E sulle pagine del settimanale Chi, Stefano De Martino viene paparazzato in barca con Paola Di Benedetto (ovviamente non sono soli, ma ci sono anche altri amici). Il gossip, però, in queste ore s'infiamma.

Ma il grande assente, probabilmente giustificato, è il cantante Federico Rossi (legato alla vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto). E la macchina del gossip si rimette in moto. Qualcuno scrive: "Sui social tra Paola e Fede già da un po’ latitano selfie di coppia". Strano, ma vero.

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si racconta di un rapporto che va avanti da tre anni. Ma anche Federico, come racconta Chi, sarebbe andato in vacanza qualche settimana fa senza Paola.

"Federico Rossi era in vacanza con gli amici in Calabria: per la gioia delle fans che lo hanno visto su Instagram senza Paola", scrive Signorini. Al momento non c'è notizia ufficiale di una crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi mentre con De Martino ci sarebbe solo un bel rapporto di amicizia. Nulla di più.

Sicuramente gli occhi di tutti, adesso, sono puntati su De Martino che resta single. Bello e impossibile. Il suo cuore batte per qualcuno? Mistero. Non parla e nessun paparazzo riesce a fotografarlo in dolce compagnia (chiaramente da solo). Sempre circondato da amici e amiche, sempre sulla cresta dell'onda: De Martino sarà davvero innamorato?

