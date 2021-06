Stefano De Martino, "portata in spalla per 4 piani". Gossip scatenato: chi è la diva (di 7 anni più grande) che ha "cancellato" Belen Rodriguez

Francesco Fredella 09 giugno 2021 a

Mentre Belen Rodriguez sta per diventare mamma di nuovo - grazie alla relazione con Antonino Spinalbese - Stefano De Martino potrebbe aver trovato l'amore. Forse. Il condizionale è d'obbligo più che mai in questi casi perché non ci sono foto, ma solo tante supposizioni e molte indiscrezioni (che si rincorrono alla velocità della luce).

Pare che cresca l’intesa tra Stefano De Martino e Andrea Delogu. Il loro rapporto d'amicizia è nata dietro le quinte degli studi Rai, dove hanno avuto modo di conoscersi. La Delogu, sui social, svela di aver avuto un piccolo problema alla gamba e sembra che sia stato decisivo l'intervento dell'ex ballerino di Amici. "Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti", scrive Andrea Delogu in una delle Instagram Stories pubblicate. Tutto fa pensare che, dopo l'infortunio, l'intervento di De Martino sia stato decisivo. E lui risponde sui social. Depistaggio o intesa?

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, De Martino non ha ancora trovato l'amore. Anche Andrea Delogu - che ha 7 anni in più di Stefano - sembra che sia reduce da un matrimonio finito male con Francesco Montanari (attore noto per il ruolo del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale). La loro storia è durata dal 2016 al 2020. I diretti interessati non hanno mai parlato della fine del loro rapporto, nessuna smentita e nessuna conferma. Un mistero? No, forse solo un po' di voglia di riservatezza.

Ora nella vita della Delogu potrebbe essere arrivato De Martino, e quella dedica sui social lascia sperare all'inizio di un bel rapporto: amicizia o amore? Un vero dilemma.

