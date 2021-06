Maneskin, "il loro nuovo agente". Chi arriva al posto di Marta Donà: un (mostruoso) cambio di scenario

Francesca D'Angelo 20 giugno 2021 a

E alla fine, sul tetto del mondo, i Maneskin ci sono saliti per davvero. La band che ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e l'ultimo Eurovision Song Contest sta sbancando le classifiche di tutto il mondo compresa (e qui sta la notizia bomba) la Official Singles Charts ossia la Top10 inglese dedicata ai migliori singoli. I Maneskin hanno scavalcato gente come Billie Eilish e i Coldplay. Particolare fondamentale: non stanno spopolando con la canzone tormentone Zitti e Buoni bensì con un altro singolo ossia I Wanna Be Your Slave che, per l'appunto, è settima nell'ambitissima classifica british.

Non solo. Il New York Times ha dedicato ai Maneskin un servizio fiume e secondo la Bbc il gruppo italiano è la band più di successo tra quelle sfornate, da nove anni a questa parte, dall'Eurovision Song Contest. Infine, secondo rumors insistenti, il loro nuovo agente potrebbe essere nientemeno che Simon Cowell: il creatore del format tv X Factor nonché il produttore discografico che ha creato il fenomeno dei One Direction. Ok, il genere non è esattamente quello dei Maneskin, ma resterebbe un colpaccio... Comunque vada, il rock sta iniziando anche a battere bandiera italiana a dispetto di tutti i detrattori che giudicavano troppo scolastico il sound dei Maneskin.

