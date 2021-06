Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in diretta: paresi facciale, troppo dolore

20 giugno 2021 a

Scoppia a piangere in diretta, Mara Venier, dopo pochi secondi dall'inizio di Domenica In. L'emozione per l'amore ricevuto dalla conduttrice in queste settimane difficili, per i suoi problemi legati a un intervento ai denti, è stata troppo grande da gestire.

"Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima", ha detto Mara commossa, mentre la band intonava Eh già di Vasco Rossi, con l'ormai celeberrimo e quanto mai calzante slogan "sono ancora qua".

"Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi". In collegamento con lei c'è Maurizio Costanzo, che scherza. "Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere".



In realtà andare in onda costa alla Venier molta fatica fisica. Da settimane infatti è alle prese con un nervo lesionato dopo l'intervento di un dentista e conseguente operazione maxillofacciale. I postumi degli interventi sono pesanti: paresi facciale, con il lato sinistro del volto praticamente bloccato. "Mi dicono che ci vorranno mesi per riprendermi - ha ammesso la Venier -, ho paura ma resisto".

