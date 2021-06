Stefania Orlando, "macchina andata a fuoco": attimi di terrore, roba da pazzi sul set

22 giugno 2021 a

Attimi di vera paura per Stefania Orlando, l'inossidabile showgirl che dopo il successo ottenuto nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality nella sua edizione-fiume condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è attualmente impegnata nelle riprese di un videoclip, quella del brano Babilonia.

Ma come riporta Novella 2000, sul set non tutto è andato per il verso giusto. Infatti, sul rotocalco si legge quanto segue: "Purtroppo, però, nel corso delle registrazioni non tutto è andato secondo i piani. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un incidente. La conduttrice si è sfogata sull’accaduto con i suoi followers tramite Instagram: Dopo che ieri prima di iniziare è andata a fuoco la prima macchina e poi si è rotta la seconda, siamo riusciti a girare il video", conclude.

Novella 2000, infine, ricorda come questo sia un momento d'oro per Stefnia Orlando. Infatti, attualmente, sta ottenendo un grandissimo successo nella sua nuova veste, quella di opinionista a La Vita in diretta, il programma di Alberto Matano in onda su Rai 1. "Una coppia che fa scintille", assicura il rotocalco. Per certo, per la Orlando questo 2021 è un anno speciale: dopo essere finita per qualche tempo un poco lontana dai riflettori, si è infatti rilanciata in grandissimo stile (e con grandissimo successo).

