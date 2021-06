Ddl Zan, la "fucilata" di Anna Tatangelo contro Papa Francesco: cinque pesantissime parole

24 giugno 2021 a

Al centro del dibattito ci è finito, o meglio tornato, il ddl Zan su omotransfobia, la legge cavalcata dalla sinistra e osteggiata dalla destra contro la quale è intervenuto a gamba tesa il Vaticano, con la missiva spedita al governo che sta polarizzando e infiammando la discussione delle ultime ore.

E la discussione impazza non soltanto in politica e tra i banchi del Parlamento. Sul tema, infatti, si spendono anche vip e personaggi dello spettacolo. Si pensi, per esempio, alla sceneggiata di Fedez, ai suoi insulti e alla sua fiera delle banalità contro il Vaticano, tra pedofilia e conti non saldati. Ma, ovviamente, il rapper più amato dalle bambine non è l'unico a dire la sua.

Su Instagram, infatti, ecco scendere metaforicamente in campo anche Anna Tatangelo, la cantate di Sora, la quale si spende in un breve ma eloquente messaggio, parole che insomma non hanno bisogno di troppe interpretazioni: "Il ddl Zan preoccupa il Vaticano? A me preoccupa il Vaticano!", taglia corto la cantante. A corredo del messaggino, l'emoticon con faccina che si dispera. Insomma, Anna Tatangelo contro Papa Francesco: un fatto, comunque, curioso.

