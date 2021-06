Carolina Marconi e il tumore: "Tra pochi giorni secondo ciclo di chemio rossa". Le conseguenze sul suo corpo

30 giugno 2021 a

Con un emozionante post condiviso sul proprio profilo Instagram, Carolina Marconi ha comunicato ai suoi fan la triste notizia: tra pochi giorni l'ex concorrente del Grande Fratello dovrà infatti sottoporsi al secondo ciclo di chemioterapia. Qualche settimana fa, era infatti arrivato l'annuncio della malattia sui social dell'attrice. "Tra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa" scrive Carolina nella descrizione del post condiviso su Instagram, svelando in seguito di aver avuto paura degli effetti collaterali che poteva provocare la terapia. Marconi ha tuttavia proseguito, rivelando di non aver avuto ancora alcun sintomo post chemio come il vomito o la caduta dei capelli.

Purtroppo, qualche effetto si è fatto sentire proprio nella giornata di ieri martedì 29 giugno 2021. "Stamattina mi sono accorta che un po' di ciuffi di capelli li sto perdendo, ta un po' mi vedrete pelatina" ha rivelato Marconi. Carolina ha confidato di non voler radersi il capo se prima non le cadono del tutto i capelli. L'attrice sembra comunque positiva e forte nell'affrontare questo difficile momento. Carolina segue infatti un moderato allenamento per tenersi in forma, accompagnata da un'alimentazione corretta e salutare. Niente fritture, carne rossa, latticini e, naturalmente, niente dolci.

Nel breve racconto delle sue prime settimane di chemio, Marconi ha raccontato di aver già perso tre chili e di sentirsi leggermente stanca. Il suo segreto? "Non perdersi mai d'animo e tenersi occupati". Sono i giorni più difficili quelli che l'attrice cerca di affrontare con più energia e determinazione. Carolina Marconi cerca di impegnare il tempo anche con delle attività ricreative come la pittura, ma anche la cucina. Quando proprio non ce la fa più, Carolina si butta sul divano per ricaricare le pile, magari leggendo un buon libro o guardandosi una serie televisiva. "Ripeto nel mio inconscio che tutto prima o poi passerà" scrive Marconi.

