Maneskin, Damiano David senza vestiti e in slippini alla toilette: "Tutto di fuori", una foto scandalo

I Maneskin alla conquista del mondo, passando da una toilette. Su Instagram il gruppo romano trionfatore al Festival di Sanremo prima e all'Eurovision di Rotterdam poi con Zitti e buoni stanno macinando record su record tra copie vendute e streaming. Per sei giorni sbarcheranno a Times Square, il cuore di New York e una dei luoghi iconici dello showbiz mondiale, con il Billboard di Spotify e una playlist a loro dedicata, This Is Maneskin.

Su Instagram ovviamente è immortalata la mastodontica colonna promozionale, proporzionata al successo di queste ultime settimane e pure, potremmo dire con un po' di malizia, all'ego di Damiano David, Victoria De Angelis e compagni.

Orgoglio italiano nel mondo (rock d'esportazione oltreconfine di queste "dimensioni" non si vedeva dai tempi di Gianna Nannini, forse), e simbolo della "rinascita glam", i Maneskin sembrano non capacitarsi del loro trionfo.

"Controlliamo costantemente le classifiche Spotify per monitorare i nostri risultati e siamo ancora increduli dei risultati pazzeschi e del grande successo che stiamo riscuotendo - spiegano i 4, intervistati per il blog del servizio streaming -. Inoltre, abbiamo appena terminato un tour in tutta Europa, incontrando molti fan in ogni paese in cui siamo andati, e siamo davvero felici di questo".

Ad alimentare il culto nascente, contribuiscono certo le note e i live scatenati, ma anche le foto condivise su Instagram. Ad esempio, quelle irriverenti e un po' maliziose (in perfetto stile decadente da rockstar giovane ma già "consumata") condivise coi fan su Instagram. È di un giorno fa, ad esempio, il post con il meglio del loro "ultimo viaggio in Europa". Damiano, completamente svestito e coperto solo da un paio di slippini, si diletta in toilette fianco a fianco con il chitarrista Thomas Raggi. Per la gioia dei fan (bipartisan), ovviamente.

