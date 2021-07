Morgan, irruzione della polizia a casa: scattano i sequestri. L'ultima pesantissima accusa contro il cantante: rovinato dalla sua ex?

05 luglio 2021 a

Lungo e amaro sfogo per Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, rinviato a giudizio con l'accusa di stalking ai danni dell'ex fidanzata Angela Schiatti. Su Instagram il cantante ha voluto fornire anche la sua di versione dei fatti ripercorrendo un momento molto delicato della sua vita: "Venivo sfrattato senza uno studio, senza una casa crescevo una neonata mentre la madre della seconda figlia mi denunciava, l'amica del cuore mi denunciava, l'ex manager milionario mi denunciava e non mi pagava, il mio amico cantautore diventava famoso e mi denunciava. devo dirvi altro? ah si, ho scritto 40 canzoni d'amore per Angelica. ops, per A. non mi sembra affatto sufficiente per motivare né la sua paura dinnanzi a ciò che aveva sempre considerato cose bellissime, tantomeno la denuncia per proteggersi da cosa? Dalle poesie?".

Nell’ultimo anno Morgan non avrebbe più scritto all’ex compagna Angelica, facendole giungere 5 messaggi "tramite amici in comune, quindi una media di un messaggio ogni due mesi, cosa che certo non può essere considerata subissante", Non solo perché il cantautore sostiene di non essere stato avvertito della denuncia, "informazione che senza dubbio avrebbe di molto limitato i tentativi di contatto inoltrati fino a fine giugno, quando verrà a conoscenza della causa del reato di persecuzione grazie al blitz della polizia in casa sua, alle 7 del mattino, mentre lui sta facendo colazione con la piccola bambina di 4 mesi, che viene allattata dalla mamma".

Stando alla sua versione sarebbero entrati nell'abitazione 8 agenti armati e avrebbero fatto irruzione perquisendola e sequestrando "lettere manoscritte, pentagrammi, fogli stampati con le ricerche su temi di psicoanalisi, ma soprattutto ogni dispositivo elettronico, telefoni, tablet, portatili e power pc". Solo una volta terminato il blitz Morgan è venuto a conoscenza delle accuse che continua a negare.

