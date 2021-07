Raffaella Carrà, la rivelazione-sospetto sulla malattia: "Potevamo intuire che qualcosa non andasse"

07 luglio 2021 a

Rompe il silenzio anche Milly Carlucci su Raffaella Carrà. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha voluto ricordare la showgirl che ha segnato la storia. Ed è stata proprio lei a svelare un inedito sulla malattia che l'ha portata. "Abbiamo pensato 'sarà all’estero'', 'starà facendo altro', invece forse non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando". Il riferimento della conduttrice in diretta al Tg1 è all'invito della Carlucci dello scorso gennaio alla Carrà, per averla tra gli ospiti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, e a cui non ha mai risposto.

E ancora, scende nei dettagli: "Abbiamo iniziato un carteggio che però si è interrotto un mese fa, e potevamo intuire che qualcosa non andasse, perché lei era proprio anti diva, sempre puntualissima. Lei sapeva sempre cosa portare in tv, e al primo posto metteva sempre l’allegria e la serenità. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle".

Nessuno infatti era a conoscenza di quello che stava attraversando la cantante. Solo pochissimi intimi. Ad annunciarne la scomparsa è stato Sergio Japino che non ha specificato quali siano state le cause. La Carrà, sono state diverse indiscrezioni, sarebbe deceduta per un tumore al polmone, un carcinoma, proprio come sua madre nel 1987. Eppure la showgirl ha preferito tenere il segreto per sè in quello che Japino ha definito "l’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei".

