Arisa privatissima: "Non sono regolare", l'ammissione lontana dalle telecamere

Arisa senza freni. Sempre sincera, sempre piena di fan. Sempre sul pezzo, come si dice in gergo. Adesso si confessa e annuncia il nuovo progetto Psyco. “Supera te stesso senza inutili invidie”, racconta. Poche ore fa aveva annunciato ai fan l'uscita di un nuovo progetto: il nuovo brano Psyco, che parla di libertà. “Io non sono regolare, ma chi lo è? Io mi vado bene così”, continua la cantante che è stata presente nell'ultima edizione di Amici (sembra che abbia detto no a alla cifra di 200 mila euro per un programma importante).

Poi arriva un suo messaggio importante: "Anche tu credi in te stesso, valorizzati. Non fare mai male a nessuno e dai il massimo per spaccare sempre. Supera te stesso senza inutili invidie verso gli altri”. Per lei, sicuramente, è un momento molto felice: il lavoro va benissimo ed anche l'amore (da mesi è insieme all'agente Andrea Di Carlo). "Grazie vita. E grazie a tutte le persone che sostengono la mia musica e la mia comunicazione. Credo nella libertà di essere se stessi”, continua. Il suo sembra un vero e proprio inno.

Adesso ci sarebbero nuovi progetti. Innanzitutto, Amici di Maria De Filippi, dove ha incassato un grande successo. E tra poco partirà anche il suo tour, dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Ma per Arisa c’è spazio anche per altro, come la scuola di Amici. Ma, nel 2022, potrebbero arrivare anche le nozze: mistero sulla data. Se ne parla da tempo, visto che il fidanzamento è iniziato in pompa magna.

