Raffaella Carrà, la diretta dei funerali nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli

09 luglio 2021 a

a

a

L'ultimo saluto a Raffaella Carrà. Alle 12 sono infatti iniziati i funerali della showgirl morta il 5 luglio scorso a 78 anni. La cerimonia funebre nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, Roma, è trasmessa in diretta da Agenzia Vista. Ad aprire il funerale è Simone Castaldi, frate della basilica, mentre l'omelia verrà celebrata da quattro colleghi cappuccini di San Giovanni Rotondo, a cui Raffaella Carrà e anche il suo ex compagno Sergio Japino, devoti a Padre Pio, erano legati. Intanto ieri sera erano ancora tantissimi i fan in fila alla camera ardente in Campidoglio per dare l'ultimo saluto alla cantante.

Qui la diretta dei funerali:

https://fb.watch/v/Wgm3eX61/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.