Raffaella Carrà, la confessione di Milly Carlucci: "Ciò che avrei voluto ma non ho potuto", il più amaro dei rimpianti

Milly Carlucci saluta Raffaella Carrà e le rende omaggio rivelando un suo desiderio. La conduttrice ha rivelato un retroscena riguardante proprio la compianta Raffaella Carrà. In una intervista rilasciata alla Stampa, la conduttrice di Ballando con le stelle ha confermato di aver pensato di portare la Carrà nel programma del sabato sera di Rai 1. Ipotesi che è sempre rimasta tale e che adesso la conduttrice ha scelto di riportare alla luce.

"Di certo Raffaella è un esempio e una luce per chi fa il mio mestiere. Ha saputo lavorare sodo e la professionalità si è vista in ogni suo spettacolo. L’avrei tanto voluta come ospite d’onore a Ballando con le stelle. Era una di famiglia per gli italiani. Un ringraziamento è il minimo che si possa fare per ricambiare il buon umore, la professionalità e la bravura che Raffaella Carrà ha portato nelle nostre case", ha detto la Carlucci.

“Ha fatto la rivoluzione senza ostentare nulla, essendo semplicemente Raffaella Carrà. Ci vuole forza per imporsi come donna che dirige, lei ce l’ha fatta e dobbiamo tutti dirle grazie. Ho sempre provato stima per lei, anche se ci siamo incrociate in poche occasioni", ha concluso. Un omaggio nel giorno dei funerali della Carrà, in cui è stata presente la stessa Carlucci, che arriva da una conduttrice di uno dei programmi che sono più vicini come affinità, stile e costruzione propria alla Raffaella nazionale: proprio uno show dedicato al ballo in cui la Carrà è esplosa cresciuta e diventata famosa per poi abbracciare tutta le specialità del mondo dello spettacolo.

